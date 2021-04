In un periodo in cui gli spostamenti sono quasi sempre preclusi è più che mai indispensabile viaggiare almeno con l’immaginazione, specie se si è giovani e creativi. E’ proprio pensando agli aspiranti designer che Auto&Design e Alcantara hanno organizzato “DRESS YOUR VISION – Alcantara is on board”, una competizione online aperta a studenti di transportation design e appassionati di car design, rigorosamente non professionisti e che abbiano compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione.