Honda ha svelato in un video la direzione stilistica che prenderanno gli interni dei suoi prossimi modelli. Johnathan Norman, Creative Lead for Honda Interior Design in the U.S., ha spiegato in un video diffuso dal costruttore giapponese l’evoluzione del design degli interni che porterà le prossime vetture ad essere minimaliste, razionali ed intuitive.

«Ridurremo al massimo gli ingombri meccanici favorendo invece lo spazio a bordo, la luce e la visibilità a tutto vantaggio dell’ergonomia che da sempre è uno dei nostri punti di forza», dice Johnathan Norman. L’obiettivo è quello di creare una consolle centrale a sviluppo orizzontale estremamente pulita e razionale sulla quale verranno posizionati i comandi fisici di climatizzazione e parte dei sistemi multimediali che equipaggiano il veicolo.