Gli interventi aggiungono personalità e carattere al modello che ora presenta tre anime diverse a seconda dell’allestimento scelto: quella più funzionale ed urbana della versione Limited che sfoggia paraurti di colore nero con nuovi cerchi in lega da 18 pollici, quella più elegante della versione S con finiture grigio metallizzato, paraurti in tinta carrozzeria e nuovi cerchi in lega da 19 pollici multi razze – e quella votata a prestazioni off-road della Trailhawk che con un trattamento specifico della griglia, cornici dei fendinebbia in tinta, piastra protettiva più evidente, e cerchi da 17 pollici specifici per l’off-road presenta un look più aggressivo e tecnico.