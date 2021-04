Volkswagen potenzia l’offerta della sua gamma elettrica con la ID.4 GTX, versione sportiva e a quatto ruote motrici del Suv medio ID.4 venduto in Europa, Cina e Stati Uniti. Il marchio GTX d’ora in avanti verrà utilizzato dalle versioni più prestazione dei modelli appartenenti alla ID. Family. Il centro stile guidato da Joseph Kaban da luglio 2020 ha realizzato alcuni elementi specifici di design per il modello.