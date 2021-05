Il team di design Cupra dedicato al Colour&Trim e guidato da Francesca Sangalli ha utilizzato cromie e materiali ( tra cui i rivestimenti in tessuto proveniente da plastica riciclata) che esprimessero al massimo il carattere sportivo della vettura. «Il risultato? Un ambiente totalmente incentrato sul piacere di guida», spiega Diez. Gli interni sono studiati per incontrare le esigenze del mondo digitalizzato. Al centro della plancia c’è il touchscreen flottante da 12 pollici, leggermente inclinato per garantire la visuale ottimale da parte del conducente. La strumentazione è trasmessa da uno schermo da 7 pollici di fronte al guidatore. Il design degli interni riprende uno stile minimalista ma al tempo stesso sportivo grazie a inserti dedicati, cuciture a contrasto e sedili contenitivi.