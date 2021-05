Una berlina di lusso per la Cina nata in California. La Lincoln Zephyr Reflection, che ha debuttato al Salone di Shanghai 2021, è l’ultima espressione dell’esperienza di progettazione globale di Lincoln e mostra l’evoluzione della filosofia stilistica del costruttore americano del gruppo Ford. Il modello, frutto del lavoro sinergico tra il centro stile Ford-Lincoln californiano di Irvine e quello cinese, anticipa una berlina di produzione per il mercato cinese in arrivo entro la fine dell’anno.