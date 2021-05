Gli interni sono stati concepiti per viaggiare in tutto comfort e, in particolare per la versione van, per il massimo sfruttamento dello spazio. I sedili sono rivestiti in pelle nappa bianca, mentre il protagonista del cruscotto a sviluppo orizzontale è lo schermi per il controllo del sistema infotainment. Un pratico vano portaoggetti semichiuso si trova sopra il quadro strumenti per un facile accesso a utensili o documenti importanti. Inoltre, le prese d’aria rotonde in nero lucido, gli elementi decorativi zincati e il volante multifunzione con pulsanti Touch Control sottolineano l’aspetto moderno e di qualità dell’abitacolo.