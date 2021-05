Se le novità del profilo si limitano a nuovi disegni per i cerchi in lega e a una forma più scolpita degli specchietti, al posteriore troviamo la fanaleria con grafiche che riprendono quelle della bandiera inglese. L’aggiornamento degli interni è soprattutto in chiave tech e interessa il display touchscreen a colori da 8,8 pollici, lo schermo davanti al guidatore da 5,5 pollici e pulsanti touch. Anche qui la parola d’ordine è stata semplificazione: il numero di elementi cromati è stato notevolmente ridotto in tutti gli interni e le due prese d’aria esterne rotonde sono ora incorniciate da pannelli neri. Le bocchette d’areazione interne sono state completamente ridisegnate e sono ora incassate per essere a filo con la superficie.