La più forte ispirazione per la Renault Scénic 4 (2016), di cui Agneta Dahlgren è stata responsabile del design, è arrivata dalla concept car R-Space, presentata nel 2011 al Salone di Ginevra. All’esterno come all’interno, l’obiettivo era quello di conciliare l’utilizzo per tutta la famiglia con la sportività, la funzionalità e la sensualità. Le linee tese, per non dire scolpite, la tinta giallo miele e i volumi cubici, modulari dell’abitacolo restano impressi nella mente del pubblico.