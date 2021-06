Alejandro Mesonero-Romanos è il nuovo capo del design Alfa Romeo. La nomina, anticipata ad aprile da Auto&Design, è stata ora ufficializzata e il designer spagnolo prenderà servizio a partire dal prossimo 1 luglio subentrando a Daniele Calonaci. Mesonero riporterà direttamente a Jean-Pierre Ploué, Chief Design Officer del gruppo Stellantis.

«L’arrivo di Alejandro è una grande opportunità per Alfa Romeo. Alejandro Mesonero-Romanos ama le auto e ha fatto un lavoro eccellente con Cupra. Io e il design team siamo impazienti di lavorare con lui”, ha dichiarato Jean-Pierre Ploué. Jean-Philippe Imparato, Chief Executive Officer di Alfa Romeo da gennaio 2021, si è detto «felice di poter affrontare le prossime sfide di Alfa Romeo con un innovatore come Alejandro Mesonero-Romanos. Una collaborazione che porterà il marchio al successo».

Prima di entrare in Seat, il designer spagnolo ha lavorato in Renault dove è stato responsabile di diversi progetti stilistici e ha guidato il reparto di Advanced Design dal 2007 al 2009. Nel 2009 è stato nominato direttore del Renault Samsung Motors Design in Corea. Dal 1994 al 2001, ha lavorato per il gruppo Volkswagen e diretto l’Exterior Design per diversi progetti dei marchi Seat, Volkswagen, Audi e Lamborghini. Alejandro Mesonero-Romanos è nato a Madrid nel 1968, si è laureato in Industrial Design presso la scuola Elisava di Barcellona e successivamente ha conseguito un Master in Automotive Design presso il Royal College of Art di Londra.