Disegnata, progettata e costruita in Europa. Come per le due generazioni precedenti, il design della Nissan Qashqai è frutto dell’European Design Studio di Nissan a Londra, nel Regno Unito, guidato da Matthew Weaver. Abbiamo guidato il Suv compatto di Nissan sulle strade di Roma, riscontrando un cambio radicale rispetto alla precedente generation in termini di qualità degli interni, materiali utilizzati e stile, per una sterzata verso il mondo premium. Il Qashqai ha un aspetto moderno e imponente, caratterizzato da linee esterne più affilate e nette per superfici pulite e volumi muscolosi. La vettura, basata sulla piattaforma CMF-C dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi è lunga 4,4 metri, larga 1,8 e alta 1,6.