Progettata e ingegnerizzata a Rüsselsheim in Germania, l’Opel Astra di prossima generazione sarà disponibile in versione hatchback a 5 porte oppure station wagon. La vettura, costruita sulla piattaforma EMP-2 del gruppo Stellantis, verrà lanciata verso fine estate per arrivare sulle strade entro fine anno.