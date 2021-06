La Renault Arkana è una dimostrazione dell’impegno della Casa verso la mobilità del futuro. Per numerosi motivi. Ad iniziare dall’architettura del corpo vettura, che sdogana la carrozzeria Suv-coupé in segmenti non premium, proponendo forme che fino ad oggi erano riservate a modelli del calibro della BMW X6 e di concorrenti di pari lignaggio. Poi, si inserisce nel solco della transizione energetica che sta animando il brand al grido “Renaulution” e accoglie in gamma la versione E-Tech, ibrida in grado di viaggiare fino all’80% del tempo in elettrico quando si affrontano tragitti urbani e di percorrere, sempre in città, 3 km completamente a zero emissioni. Merito di una batteria da 1,2 kWh e di un motore elettrico che è abbinato a un 1.6 benzina.