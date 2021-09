A questo si aggiungevano altri parametri da far convivere con una spiccata multifunzionalità, come sedute confortevoli per i lunghi viaggi e lo spazio per i passeggeri e per i bagagli. L’auto elettrica, invece, è sinonimo di ampio spazio all’interno dell’abitacolo, grazie ai motori compatti posizionati sopra gli assi e alla batteria collocata nel sottoscocca. In futuro, poi, con l’avvento della guida autonoma sia il volante che i pedali potrebbero addirittura scomparire. Le esigenze degli utenti diventano sempre più importanti, così come la connettività ispirata agli smartphone, soprattutto per il pubblico più giovane. Per questo il car design sta diventando sempre più experience design, con l’obiettivo di creare esperienze per l’utente. «Quali sono le richieste degli utenti? Vogliono poter lavorare in macchina, leggere o dormire? Per quale uso progettiamo le auto: lunghe distanze, città o tempo libero? Che aspetto deve avere l’abitacolo? », chiede Lichte.