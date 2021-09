Subaru ha annunciato di aver aperto un sito internet dedicato al Solterra, il suo primo suv elettrico sviluppato insieme a Toyota il cui arrivo sul mercato è previsto nel 2022. Secondo quanto dichiarato dal costruttore giapponese, la collaborazione con Toyota è stata valida non solo per la realizzazione del comparto tecnico, ma anche per design e l’intera parte di progettazione. Linee e contenuti di interni e esterni richiamano in tutto e per tutto quelli visti sulla Toyota bZ4X.