La parte posteriore dell’auto è dominata dai due componenti aerodinamici: il diffusore e lo spoiler a due sezioni, realizzato in carbonio. I progettisti hanno integrato le luci dei freni e della pioggia nel profilo delle sue piastre alari. Questo li rende facilmente visibili seguendo i conducenti, anche in spray. Nella parte posteriore è presente la striscia luminosa tipica di Porsche. È costituito da un gran numero di elementi verticali illuminati a destra e a sinistra della scritta, anch’essa illuminata. I ganci di traino posteriori sono evidenziati in colore, come è prassi normale per le auto da corsa. Ciò che li rende speciali è che sono stati perfettamente integrati nella struttura portante del veicolo.