E’ arrivato il momento di un restyling di metà carriera per la Ford Focus. La media del costruttore americano, offerta anche in versione station wagon, ha subito un aggiornamento stilistico sia per la parte degli esterni sia per gli interni, opera del centro stile di Colonia diretto da Amko Leenarts. Il nuovo design degli esterni si ispira alla filosofia stilistica umano centrica di Ford, mentre nel frontale è stata aumentata l’altezza del muso al fine di ottenere una maggiore presenza frontale. Il logo Ford è stato spostato al centro della griglia superiore.