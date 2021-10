Luigi Colani è stato un designer fuori dal comune. Tedesco di origine svizzera, Colani è nato a Berlino nel 1928 ed è morto il 16 settembre 2019 a Karlsruhe. Scriveva Serge Bellu su Auto&Design no.51 (le pagine complete dell’articolo si trovano in fondo): «Colani non è paragonabile ad altri designer, soprattutto in abito automobilistico. Egli è altrove, ai margini, senza dubbio estremamente avanti. La sua grandezza non è tangibile perché egli penetra di prepotenza nell’inconscio dei suoi contemporanei». Proveniente da una famiglia numerosa, Colani inizia fin da piccolo a confrontarsi con la materia: è lui stesso a raccontare che spesso si costruiva da solo i giocattoli e come grazie a questo avesse imparato a maneggiare materiali come legno, ferro, gesso o argilla.

Dopo aver frequentato l’accademia delle Belle Arti di Berlino, nel 1948 Colani si iscrive alla Sorbona di Parigi per studiare aerodinamica e nel 1953 si trasferisce in California presso il costruttore aeronautico Douglas Aircraft Company, dove partecipa a diverse ricerche sui materiali per i velivoli. La progettazione automobilistica di Colani è interamente legata al concetto di aerodinamica e forma funzionale. E’ il novembre del 1967 quando deposita il brevetto della C-Form (nel 1970 offre un’interpretazione della Lamborghini Miura in mostra al Mauto di Torino), che consiste in una forma d’ala d’aeroplano capovolta che dal 1981 in poi viene adattata a numerosi progetti sportivi: GT90, BMW M2, Colambo, Assym.