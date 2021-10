Elaborare un veicolo fuoristrada di solito pone di fronte alla scelta tra un trattamento che esalti la natura avventurosa del mezzo e uno che, al contrario, ne migliori il comfort. Oggi però, la tendenza sembra essere quella di provare a conciliare gli estremi, abbinando in apparente contraddizione allestimenti e rifiniture spinti verso il lusso e upgrade tecnici. Questa è la strada che ha scelto Hermes Cavarzan – patron della Cavauto, impostasi come una delle principali importatrici di vetture americane in Italia – nel creare il marchio Militem, nato nel 2017 per offrire alla clientela più esigente prodotti che uniscono la suggestione dei veicoli “Made in Usa” e il gusto per il tailor-made all’italiana.