Wacom lancia un concorso aperto a tutti i designer, non esclusivamente legati al settore automobilistico, per mostrare la loro personale visione dell’auto del futuro. I partecipanti potranno ricreare in chiave futuristica un’icona del settore oppure lavorare a un progetto completamente nuovo. Le condizioni per partecipare sono la maggiore età e la residenza legale in un paese dell’Unione Europea. I designer hanno tempo fino al 14 novembre per presentare i loro progetti. Il vincitore sarà annunciato il 10 dicembre.

Il lavoro verrà giudicato da una giuria esterna composta dai più famosi designer del settore automobilistico come Flavio Manzoni, capo del design Ferrari, e Mitja Borkert, responsabile del Centro Stile Lamborghini, e da esperti sul tema. Anche la nostra rivista parteciperà insieme a Ramp alla valutazione dei progetti. Il vincitore del concorso riceverà un display con penna Wacom Cintiq 16. Per iscriversi, partecipare al concorso o avere ulteriori informazioni clicca qui.