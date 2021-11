Gli interni sono stati concepiti come un ambiente vivibile. Il pavimento piatto permette a Hyundai di esplorare un’alternativa alla tradizionale disposizione delle fila di sedili, creando un layout interno più fluido. Le Pillarless Coach Doors offrono un’entrata in grande stile, rivelando un interno accogliente con una dimensione di spazio completamente nuova. La linea slanciata del tetto, il passo lungo e il pavimento piatto che si estende fino alla terza fila aprono nuove opportunità per arredare l’interno come un lounge premium. La plancia è dominata da uno schermo a tutta larghezza, mentre al centro dell’abitacolo c’è la Universal Island, una consolle multi funzione che è utilizzata anche come fonte di luce. Una peculiarità su tutte? Il cielo dell’abitacolo è un grande display che mostra vari contenuti in base ai gusti dei passeggeri e cambia anche l’atmosfera interna generale, per garantire il massimo relax e piacere durante il viaggio.