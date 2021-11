Icona Design Group ha preso parte alla China International Import Expo (CIIE) di Shanghai, la fiera organizzata dal governo centrale cinese per favorire l’importazione di prodotti dall’estero e promuovere la collaborazione tra aziende cinesi e internazionali, quest’anno alla sua quinta edizione.

Con l’occasione la design house ha presentato il progetto di realizzazione degli interni dell’Hyperloop, il razzo per il trasporto ad alta velocità di merci e passeggeri all’interno di tubi a bassa pressione in cui le capsule sono spinte da motori lineari a induzione e compressori d’aria. Il progetto è della società Hyperloop Transportation Technologies lo sviluppatore leader della prossima generazione di trasporto sostenibile ad alta velocità. «La strategia di Icona Design Group è quella di essere all’avanguardia nell’innovazione e di stabilire alleanze con le aziende tecnologicamente più avanzate. Collaborare con un’azienda visionaria come Hyperloop è un’opportunità unica nella vita», ha dichiarato Teresio Gigi Gaudio, presidente e ceo di Icona Design Group.