Jaguar e Artissima Internazionale d’Arte Contemporanea di Torino insieme ancora una volta per celebrare il talento e la creatività con il progetto artistico JaguArt – The Italian Talent Road Show, nato nel 2019 per promuovere e supportare i giovani talenti delle arti visive sul territorio italiano.

Dopo lo stop dovuto alla pandemia e gli eventi tenutisi tra il 2019 e il 2020, tra cui gli ultimi appuntamenti estivi in un tour presso 8 gallerie delle principali città italiane per offrire la possibilità agli artisti di creare un dialogo con alcuni spazi espositivi, il vincitore assoluto di JaguArt sarà decretato nel corso della ventottesima edizione della fiera domenica 7 novembre, ultima tappa di questo viaggio, iniziato con l’individuazione di 10 artisti, uno per ciascuna tappa, e l’attivazione di un programma di incontri speciali nelle gallerie madrine e nelle concessionarie Jaguar in tutta Italia.