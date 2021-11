Lotus anticipa con un teaser il primo Suv elettrico della sua storia al debutto nel 2022. Il costruttore inglese della galassia Geely ha diffuso un breve video della Type 132 dove si può intravedere la griglia anteriore composta da alcune lamelle triangolari che si aprono e si chiudono per raffreddare il powertrain a zero emissioni e alcuni inserti in carbonio. Il Suv di segmento E verrà prodotto a Wuhan, Cina, ed è stato disegnato dal team guidato da Russell Carr, capo del design Lotus dal 2014, e rientra nel programma Vision 80.

Il piano prevede la presentazione entro il 2028 di altri quattro nuovi modello modelli 100% elettrici: la Type 133, berlina ad alte prestazioni, la coupé sportiva Type 135 entro il 2026 e nel 2025 anche il Suv full-size Type 134. Ogni vettura sarà basata sulla piattaforma Lotus Premium Architecture per auto elettriche. Il costruttore inglese ha annunciato l’utilizzo di due tipologie di batterie ad alto voltaggio da 92 o 120 chilowattora per un’autonomia superiore ai 500 chilometri.