Il frontale ha un carattere deciso, in cui è protagonista la sottile striscia a Led che percorre a tutta larghezza la parte alta del paraurti, collegando i gruppi ottici. Più in basso, inseriti ai lati dell’unica apertura presente per il raffreddamento della batteria, sono posizionati i fari principali, con le parti anabbaglianti e di profondità anch’esse a Led. Sinuosa la fiancata, caratterizzata da una linea di cintura bassa, che lascia ampio spazio alle superfici vetrate, mentre nel posteriore torna il motivo dei gruppi ottici collegati da una striscia luminosa.