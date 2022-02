Chitofoam di Charlotte Böhning & Mary Lempres (USA/Germania e USA/Norvegia, con sede negli USA)

Una soluzione di imballaggio biodegradabile derivata dagli esoscheletri dei vermi della farina che hanno digerito i rifiuti di schiuma di polistirene. Chitofoam è un progetto di ricerca sui materiali che riutilizza la schiuma di polistirene scartata come cibo per i vermi della farina e quindi utilizza i loro esoscheletri e gli involucri scartati. È stato scoperto che i vermi della farina possono digerire in sicurezza il polistirene e verranno utilizzati biopolimeri a base di chitosano estratto dal loro esoscheletro per creare un’alternativa ecologica al polistirene espanso.