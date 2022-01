«Grande accelerazione, quattro ruote motrici e linee sinuose ed eleganti». Klaus Zyciora, capo del design del gruppo Volskwagen, racconta in un video genesi e principali caratteristiche della Volkswagen ID.5 GTX, la versione più prestazionale del Suv coupé tedesco spinta da due motori elettrici per una potenza complessiva di 220 kW. Il frontale della ID.5 si fa notare per una certa muscolarità delle linee, definite dal centro stile Volkswagen diretto da Jozef Kabaň. La presa d’aria della top di gamma ID.5 GTX conferisce al modello un carattere più vigoroso per linee generali atletiche accentuate dagli sbalzi corti e dalle ruote grandi.