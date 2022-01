L’arrivo del nuovo anno ha portato diverse novità per Lotus. Il costruttore inglese ha un nuovo centro stile: il Geely Design Studio nel Warwickshire (Regno Unito) ora ha cambiato nome ed è diventato il Lotus Tech Creative Centre Limited dedicato interamente al marchio di sportive della galassia cinese Geely.

Il nuovo studio continua ad essere guidato da Ben Payne: «Più che un tradizionale centro stile automobilistico, la filosofia del LTCC si ispira alla mentalità delle start-up e delle agenzie creative: aperta, progressiva e pionieristica. La nostra visione è quella di coltivare una cultura per diverse menti creative per incontrarsi e potenziarsi a vicenda al di là delle strutture e dei processi automobilistici classici». Sotto la guida di Ben, il team LTCC sta creando la nuova gamma Lotus – dal Suv elettrico Type 132 alla coupé sportiva a quattro porte Type 133 alla piccola Type 134 – in collaborazione con il design studio del costruttore inglese guidato da Russell Carr.

A supervisionare il lavoro di entrambi gli studi di design è Peter Horbury, nominato vicepresidente senior, consigliere esecutivo per il design Lotus a settembre 2021. «LTCC e Lotus Design a Hethel sono allineati come centri creativi di eccellenza per sviluppare e realizzare la visione del design Lotus. Stanno già collaborando strettamente con le altre strutture Lotus nel mondo, come il Lotus Tech HQ a Wuhan, in Cina, e il Lotus Tech Innovation Centre a Raunheim, in Germania».