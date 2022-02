Sin dal suo lancio nel 2014, Ds ha posto l’elettrificazione al centro della sua strategia. La transizione sta accelerando: dal 2024, ogni nuova vettura del marchio francese sarà 100% elettrica. Per portare avanti la sperimentazione in tema di mobilità a zero emissioni e della sua componentistica, Ds ha sviluppato la E-Tense Performance, l’ultima concept car del marchio francese del gruppo Stellantis. Disegnata dal team di design guidato da Thierry Metroz, la vettura adotta un telaio monoscocca in fibra di carbonio con trasmissione adattata da una monoposto di Formula E. La geometria delle sospensioni è in grado di garantire il miglior grip possibile su strada, come sui circuiti urbani spesso accidentati, e in qualsiasi condizione atmosferica.