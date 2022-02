Grupo Antolin, fornitore globale di soluzioni tecnologiche per interni auto, lancia una nuova sfida insieme a ennomotive come parte del suo programma di innovazione Antolin i.Jump. Con questo programma, Grupo Antolin cerca di sviluppare soluzioni innovative per guidare la trasformazione dell’industria automobilistica in tema di veicoli elettrico e connessi e digitalizzazione dei processi.

Questa nuova sfida mira a progettare e convalidare un sistema di “computer vision” per il rilevamento di difetti nella pelle utilizzata nei rivestimenti interni per auto premium, controllando così che il risultato finale sia perfetto. Il concorso online è aperto a professionisti, aziende di computer vision, università o centri tecnologici che sviluppano algoritmi. Il vincitore della sfida realizzerà un test pilota finanziato da Grupo Antolin e vedrà così il risultato concreto della sua soluzione.

Chi è interessato a partecipare a questa sfida dovrà iscriversi su ennomotive.com e inviare la sua proposta prima del 29 marzo 2022.