Un mito che ritorna. Italdesign e DeLorean stanno lavorando a un nuovo veicolo elettrico con porte ad ali di gabbiano e sulla scia della storica sportiva DMC-12 disegnata da Giorgetto Giugiaro nel 1981 destinata quasi esclusivamente al mercato americano. Il nuovo modello a zero emissioni sarà presentato in anteprima il prossimo 21 agosto al Concours d’Eleganza di Pebble Beach, in California.

«Con DeLorean – ha dichiarato Andrea Porta, Business Development Manager di Italdesign – stiamo lavorando a un’auto che sia l’espressione autentica di tutti i servizi per cui Italdesign è conosciuta a livello internazionale. A cominciare dallo styling, in quanto partner ufficiale». «Siamo molto entusiasti che la prossima evoluzione del marchio DeLorean sarà rappresentata dalla nostra storica partnership con Italdesign e da un veicolo che mostrerà la nostra visione per il futuro», ha affermato Troy Beetz, responsabile marketing di DeLorean.