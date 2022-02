Julio Lozano è il nuovo capo del design degli esterni di Seat. Il designer riferirà direttamente da Jorge Diez, direttore del design di Seat e Cupra. Lozano è un designer esperto con più di 15 anni di carriera nei dipartimenti di design di numerosi marchi internazionali. Prima di entrare in Seat il progettista ha lavorato in Audi occupandosi come team leader di Exterior Design e precedentemente presso il gruppo Renault a Parigi.

Durante il suo periodo in Seat dal 2012 al 2015, Julio Lozano ha dato un forte contributo alla realizzazione di diversi modelli tra cui le nuove generazioni di Ibiza e Arona. Julio Lozano ha studiato ingegneria tecnica in Disegno Industriale presso l’Università Cardenal Herrera CEU di Valencia e ha conseguito un Master presso il Royal College of Art di Londra e all’Elisava di Barcellona.