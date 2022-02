Lexus ha rilasciato le prime immagini della sportiva elettrica svelata per la prima volta il 14 dicembre durante l’evento in cui Akio Toyoda, presidente del costruttore giapponese, ha rivelato ben 16 nuove concept car di Toyota, bZ e Lexus. Al design della vettura hanno contribuito i centri stile Toyota e Lexus sparsi per il mondo sotto la guida di Simon Humphries.