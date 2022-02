Quali sono gli elementi stilistici che preferisci della nuova NX?

«È la fusione di nitidezza e forma seducente nel design. È un nuovo approccio per Lexus ed è stato molto difficile esprimere questi due “gusti” contrastanti in una miscela ben bilanciata. Credo che l’espressione della superficie dell’NX, che combina spigoli vivi con superfici ampie e curve, ti dia la sensazione di una qualità di alta precisione. Ci siamo allontanati dall’approccio convenzionale per utilizzare un processo di progettazione diverso e creare una superficie con luci e riflessi».