Il nuovo NX segna la prima applicazione del nuovo concetto Tazuna di Lexus per il design della posizione di guida: prende il nome da una parola giapponese che descrive il controllo di un cavaliere sul suo cavallo usando le redini, si concentra sul dare al guidatore un controllo diretto e intuitivo del veicolo. I designer hanno lavorato con gli artigiani Takumi di Lexus per perfezionare il rapporto di design tra il volante e la leva del cambio. La sezione trasversale del volante è stata determinata con precisione per dare la migliore sensazione di presa e facilità d’uso, mentre la leva del cambio è stata fatta il più compatta possibile, ma con un’aderenza perfetta alla mano e con l’angolo ideale. Per la massima ricerca di ergonomia tutti i comandi fisici sono stati ridotti in favore di un grande display da 14 pollici posizionato al centro della plancia.