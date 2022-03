La trasformazione di Lotus in un marchio di auto ad alte prestazioni globale ha raggiunto il suo traguardo più significativo. Il costruttore inglese presenta Eletre, il primo Suv elettrico della storia Lotus. 100% elettrico, Eletre mostra uno stile completamente nuovi per Lotus e sarà il primo di una serie di diversi modelli a ruote alte e zero emissioni. Secondo quanto dichiarato, il modello prende i principi fondamentali e il Dna Lotus da oltre 70 anni di progettazione e ingegneria di auto sportive, per tradurli in un’auto lifestyle completamente nuova dedicata alla prossima generazione di clienti.