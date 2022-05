La Vision AMG sfrutta l’inedita piattaforma AMG.EA, dedicata esclusivamente alle auto elettriche del marchio e che ha caratteristiche peculiari, come ci racconta Robert Lesnik, capo del design degli esterni di Mercedes-Benz. «Questa architettura ci ha consentito di installare il pacco batterie nella parte frontale e sotto le poltrone dei passeggeri posteriori. Il risultato è un’auto davvero sportiva, mentre spesso lo spessore del pacco batterie non consente un’altezza da terra perfetta per le prestazioni. Invece la Vision AMG è bassissima, aerodinamica e bilanciata», continua Lesnik.