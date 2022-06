La creazione di Solstice è stata un viaggio complesso e affascinante. Carlo Colombo, designer di Bentley Home, ha lavorato a stretto contatto con i progettisti di Bentley Motors per incorporare il Dna stilistico del marchio inglese in mobili che apparissero eleganti in ambienti esterni e alla luce naturale. Velluto, ciniglia e raso sono stati trattati appositamente per l’uso all’aperto, a seguito di ricerche su ciascuno di questi materiali. Il tessuto Marm\More® realizzato con polvere di marmo di scarto può essere scelto da chi cerca un’opzione di tessuto sostenibile. Inoltre, c’è il nuovo rivestimento in canapa Colwyn, in tre colori – Cool Grey, Laguna e Desert. La canapa è una delle fibre botaniche più antiche, con origini che risalgono a 6.000 anni fa.