«Ho chiamato cinque grandi donne del design a immaginare altrettante configurazioni per la carrozzeria, di per sé simpatica come un peluche, però… un po’ brutto anatroccolo» racconta Orlandi divertita. «Un’idea per rendere la città più bella, ma anche un momento di riflessione intorno alla plastica e ai rifiuti che comporta, tema a me caro e già affrontato con diverse installazioni, fra cui RoGUILTLESSPLASTIC lo scorso anno».