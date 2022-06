Il secondo modello in arrivo nel 2024 è la Terramar, suv medio da 4,5 metri di lunghezza che riprende nel frontale e, soprattutto, al posteriore i principali stilemi del design Cupra. La piattaforma condivisa con l’Audi Q3 gli consente di essere equipaggiato con motorizzazioni ibride plug-in oppure termiche, mentre lo stile è assolutamente indipendente. Il 2025 vedrà il debutto della UrbanRebel, citycar elettrica costruita sulla piattaforma Meb. Lunga 4,03 metri la piccola a zero emissioni integra, come ci spiega Francesca Sangallo, capo del color&trim Cupra, avanzati polimeri riciclati e materiale a base bio per alzare l’asticella di ciò che è raggiungibile, ed offrire un veicolo maggiormente consapevole dell’ambiente. Combinare la stampa 3D e le lavorazione 3D per la fabbricazione con il design parametrico permette di migliorare la performance e accrescere la percezione di valore. Un design estremamente leggero sia all’esterno che all’interno aiutano il motore elettrico da 226 CV (166 kW) e il pacco batteria a spingere la vettura a 100 km/h in soli 6,9 secondi e raggiungere un’autonomia fino a 440km.