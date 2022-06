Hyundai presenta la Ioniq 6, secondo modello nella gamma delle elettriche del costruttore coreano. Per Hyundai la Ioniq 6 è un modello globale e sarà per questa ragione che alla realizzazione delle sue forme hanno collaborato i centri stile Hyundai in Corea, Europa e Stati Uniti. «Abbiamo disegnato le linee di questo modello ispirandoci alle streamliner degli Anni 20, i primi veicoli disegnati servendosi della galleria del vento», ci racconta Simon Loasby, Vice President, Head of Hyundai Style Group, indicando la linea ad arco che parte dal primo montante e arriva al posteriore senza soluzione di continuità.