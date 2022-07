Aehra, un nuovo marchio di auto elettriche premium, ha annunciato la nomina di due nuove assunzioni nel reparto stilistico. Filippo Perini, ex capo del design di Lamborghini e Italdesign, è stato nominato Chief Design Officer. Durante il periodo in cui ha ricoperto il ruolo di Chief Designer alla Lamborghini, Perini ha guidato la creazione di auto stradali e concept car fondamentali, come la Lamborghini Murciélago LP 640, l’Aventador, la Huracan, la Centenario e la Urus.