Le prestazioni tipiche della guida in elettrico sono velocità, reattività e dinamismo: caratteristiche proprie del ghepardo. Il corpo vettura di RZ evoca il dinamismo del felino quando è in corsa: muso piegato, coda alta, zampe posteriori che scavano per presa e muscolarità. Questo si ritrova nelle proporzioni muso-coda di RZ, nei fianchi muscolosi e nel modo in cui il posteriore è ben piantato a terra. Il volume della carrozzeria sembra spingere indietro le ruote posteriori e i passaruota posteriori, come quelli anteriori, sono decisamente muscolosi. «Siccome il ghepardo è un’ispirazione un po’ estrema per una vettura, abbiamo discusso a lungo questa idea per poi decidere di esprimere questo concetto attraverso il sistema di trazione integrale Direct4», commenta Daichi Kimura, responsabile del design della RZ.