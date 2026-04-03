Il Suv Hyundai Boulder Concept ha fatto oggi il suo debutto al Salone di New York 2026. Questo prototipo anticipa una nuova piattaforma che sarà alla base di un pickup di medie dimensioni, il cui arrivo è previsto per il 2030. L’aspetto del Suv concept Boulder è più di una semplice indicazione della futura direzione stilistica di Hyundai: è stata guidata dal team di Design North America, con sede nel sud della California e è stato sviluppato con l’obiettivo di soddisfare le esigenze degli appassionati di fuoristrada e di attrarre nuovi clienti.
«Il Boulder Concept è una vera e propria dichiarazione d’amore su quattro ruote per lo stile di vita dinamico e fuoristrada che molti clienti ci hanno richiesto nelle nostre ricerche orientate al futuro», ha dichiarato SangYup Lee, Vicepresidente Esecutivo e Responsabile del Centro di Design Globale Hyundai e Genesis di Hyundai Motor Company. L’essenza del Boulder Concept è il frutto della filosofia di design “Art of Steel” di Hyundai. Art of Steel trasforma la forza e la flessibilità dell’acciaio in un linguaggio di bellezza scultorea e funzionale. Ispirata alle tecnologie siderurgiche avanzate sviluppate da Hyundai Steel (parte di Hyundai Motor Group), la naturale formabilità della lega rivela volumi fluidi e linee precise che valorizzano ed evocano le qualità distintive dell’acciaio, tra cui la sua natura potente, robusta e senza tempo.
Gli interni del Boulder Concept utilizzano materiali robusti per i punti di contatto principali, tra cui le maniglie e altre aree soggette a forte usura. I comandi di uso frequente includono manopole e pulsanti fisici di facile accesso, per un utilizzo sicuro dei comandi anche su terreni accidentati. Il modello offre interni configurabili che si adattano, secondo quanto dichiarato, a ogni momento di vita all’aria aperta. Un esempio? Ci sono dei tavolini pieghevoli perfetti per un pranzo veloce durante una pausa della propria avventura in fuoristrada.