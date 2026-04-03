«Il Boulder Concept è una vera e propria dichiarazione d’amore su quattro ruote per lo stile di vita dinamico e fuoristrada che molti clienti ci hanno richiesto nelle nostre ricerche orientate al futuro», ha dichiarato SangYup Lee, Vicepresidente Esecutivo e Responsabile del Centro di Design Globale Hyundai e Genesis di Hyundai Motor Company. L’essenza del Boulder Concept è il frutto della filosofia di design “Art of Steel” di Hyundai. Art of Steel trasforma la forza e la flessibilità dell’acciaio in un linguaggio di bellezza scultorea e funzionale. Ispirata alle tecnologie siderurgiche avanzate sviluppate da Hyundai Steel (parte di Hyundai Motor Group), la naturale formabilità della lega rivela volumi fluidi e linee precise che valorizzano ed evocano le qualità distintive dell’acciaio, tra cui la sua natura potente, robusta e senza tempo.