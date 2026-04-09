Cupra ha presentato la Raval, la sua prima piccola elettrica. Secondo quanto dichiarato, la Raval rappresenta l’inizio di una nuova era, combinando l’elettrificazione con una dinamica di guida ad alte prestazioni, un design d’impatto con elementi caratteristici e opzioni di personalizzazione su misura per chi cerca emozione e unicità alla guida. Raval si distingue per le sue proporzioni compatte, il suo carattere sportivo e il suo DNA orientato alle prestazioni, progettato per le avventure urbane. La sua presenza potente e le linee decise e sfidanti evocano emozione e personalità. Compatta ma imponente, Raval misura 4.046 mm di lunghezza, 1.784 mm di larghezza e 1.518 mm di altezza. Il passo è di 2.600 mm.