Cupra ha presentato la Raval, la sua prima piccola elettrica. Secondo quanto dichiarato, la Raval rappresenta l’inizio di una nuova era, combinando l’elettrificazione con una dinamica di guida ad alte prestazioni, un design d’impatto con elementi caratteristici e opzioni di personalizzazione su misura per chi cerca emozione e unicità alla guida. Raval si distingue per le sue proporzioni compatte, il suo carattere sportivo e il suo DNA orientato alle prestazioni, progettato per le avventure urbane. La sua presenza potente e le linee decise e sfidanti evocano emozione e personalità. Compatta ma imponente, Raval misura 4.046 mm di lunghezza, 1.784 mm di larghezza e 1.518 mm di altezza. Il passo è di 2.600 mm.
La parte anteriore, con il tipico design a “muso di squalo” e le linee nette, sprigiona carattere, dinamismo e muscolarità, dando vita all’auto. Il logo Cupra illuminato e la cerimonia di accensione dei fari matrix Led conferiscono alla Raval un aspetto audace e decisamente high-tech. Scorrendo le forme della fiancata, Raval sfoggia delle maniglie a scomparsa con illuminazione integrata capaci di valorizzare sia l’estetica minimalista sia le prestazioni aerodinamiche. Sul posteriore, il diffusore prominente e gli effetti luminosi 3D rafforzano il design tipico del Dna di Cupra. La luce posteriore che scorre da un lato all’altro, insieme al logo illuminato senza cornice amplificano visivamente la sensazione di larghezza, mentre lo spostamento delle luci di retromarcia e dei fendinebbia nei riflettori inferiori permette di ottenere una firma luminosa posteriore più pulita e raffinata.
L’illuminazione, l’integrazione digitale, i pulsanti e comandi fisici sul volante, insieme ad altri dettagli tattili, rafforzano la sinergia tra guidatore e automobile all’interno di Raval, elevando la dimensione emozionale, da sempre incentrata sul conducente, che caratterizza il marchio. La posizione di guida rialzata, unita a un assetto dinamico e sportivo, sono un chiaro invito a vivere l’emozione della guida in una nuova dimensione. La console centrale sospesa libera un prezioso spazio portaoggetti, mentre la disposizione intuitiva garantisce un controllo facile e sicuro. Interfacce integrate per clima e infotainment mantengono pulizia, fluidità ed ergonomia nell’abitacolo. Al vertice della gamma, il pacchetto Ahead segna una pietra miliare per Cupra, introducendo per la prima volta un rivestimento in tessuto con elementi in 3D per i sedili sportivi avvolgenti Cup Bucket, una proposta unica nel segmento. Questa tecnica di produzione innovativa realizza ogni rivestimento dei sedili su richiesta, utilizzando materiale 100% riciclato, riducendo gli sprechi di tessuto.