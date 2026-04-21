La Hyundai Ioniq 3 non è solo un nuovo tassello nella strategia di elettrificazione del brand, ma il risultato di una filosofia che mette l’utente e le sue ambizioni al centro del processo creativo. Per Hyundai, la mobilità compatta non è una questione di rinuncia, ma di maggiore cura per il dettaglio e intimità.
Nicola Danza, Head of Exterior Design di Hyundai, spiega la visione dietro il progetto: «È disegnata intorno ai loro stili di vita, alle loro esigenze, alle diverse mentalità e ambizioni. L’approccio è centrato sul cliente: nella mobilità compatta, cerchiamo non solo la più piccola delle dimensioni ma anche quella più curata nei dettagli, più intima e in realtà più vicina alla vita quotidiana di tutti noi. In Hyundai non facciamo mai un concept giusto per fare un esercizio a se stesso, è uno strumento per esplorare quello che poi andrà in produzione».
Il debutto della Ioniq 3 segna l’introduzione di un nuovo paradigma estetico per il marchio, volto a bilanciare l’efficienza aerodinamica con una forte carica emozionale. Una ricerca di purezza che passa attraverso la tensione delle superfici metalliche. «La vettura è nata dalla ricerca dell’equilibrio perfetto tra movimento e praticità, fra efficienza e emozione – racconta Danza -. Per tradurre l’equilibrio in forma abbiamo introdotto un nuovo linguaggio di design che chiamiamo Art of Steel. L’obiettivo è ridurre le superfici esterne all’essenziale, lasciando che la tensione, la precisione e l’autenticità dei materiali definiscano le forme della vettura. Le superfici del cofano, ad esempio, corrono senza continuità sul parafango, riflettendo il comportamento che la lamiera ha modellato sotto tensione».
L’architettura della Ioniq 3 rompe gli schemi delle tradizionali utilitarie. Grazie alla piattaforma elettrica, le proporzioni vengono estremizzate per massimizzare lo spazio interno e l’efficienza visiva, creando quella che Danza definisce una “Hot Hatch” moderna. «Si caratterizza per il suo profilo Aero-Hatch: una forma efficiente, spaziosa e un’interpretazione emozionale della hatchback sportiva – prosegue Nicola Danza -. Il profilo è sostenuto da proporzioni specifiche per i veicoli elettrici, partendo da un frontale spiovente, un parabrezza molto inclinato, un tetto orizzontale e una superficie posteriore verticale. Questa combinazione crea un aspetto moderno, massimizzando l’efficienza dello spazio interno. Il frontale nero e gli inserti con le griglie aperte rafforzano l’impressione sportiva, insieme alla fascia luminosa orizzontale. Le luci diurne pixelate sono un link a ogni vettura Ioniq, mentre i quattro pixel centrali richiamano la lettera ‘H’ in alfabeto Morse: un dettaglio piccolo ma molto riconoscibile da lontano».