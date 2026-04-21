Il debutto della Ioniq 3 segna l’introduzione di un nuovo paradigma estetico per il marchio, volto a bilanciare l’efficienza aerodinamica con una forte carica emozionale. Una ricerca di purezza che passa attraverso la tensione delle superfici metalliche. «La vettura è nata dalla ricerca dell’equilibrio perfetto tra movimento e praticità, fra efficienza e emozione – racconta Danza -. Per tradurre l’equilibrio in forma abbiamo introdotto un nuovo linguaggio di design che chiamiamo Art of Steel. L’obiettivo è ridurre le superfici esterne all’essenziale, lasciando che la tensione, la precisione e l’autenticità dei materiali definiscano le forme della vettura. Le superfici del cofano, ad esempio, corrono senza continuità sul parafango, riflettendo il comportamento che la lamiera ha modellato sotto tensione».