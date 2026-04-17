Mini e lo studio di design austriaco Vagabund presentano una nuova collaborazione creativa: due esemplari one-off basati sulla Countryman, espressione di spirito d’avventura, senso di comunità e cultura dei festival. «Una tradizione consolidata e un valore fondante di Mini è la personalizzazione individuale dei veicoli. Insieme a Vagabund, prosegue su questa strada, dimostrando come una reinterpretazione creativa della Mini Countryman – ispirata alla musica e alla cultura dei festival – possa prendere vita grazie a una community attiva e coinvolta», afferma Jean Philippe Parain, Head of Mini.
«Il design Mini rappresenta vetture dal carattere forte, che le persone amano guidare e vivere, secondo il nostro approccio: lifestyle, funzionalità e divertimento. La collaborazione con Vagabund ci ha permesso ancora una volta di esprimere in modo sorprendente la nostra attenzione ai dettagli e la nostra maestria tecnica», ha spiegato Holger Hampf, Head of Mini Design. Grazie a un sofisticato sistema audio, a elementi grafici distintivi e a un audace concept cromatico, le due vetture si trasformano in veri e propri palcoscenici in movimento. La versione in Melting Silver si distingue per dettagli esterni nelle tonalità sabbia e bianco: giocosi, grafici e leggeri.
L’esemplare Midnight Black, invece, si pone in netto contrasto: monocromatico nero, preciso e tecnico. È proprio questo contrasto a valorizzarne la percezione e a creare un impatto complessivo che si rivela pienamente solo quando entrambe le vetture vengono vissute insieme. I passaruota, rivisitati in modo distintivo, ampliano visivamente l’assetto e conferiscono alle vetture un aspetto ancora più dinamico. Un elemento aggiuntivo sul paraurti anteriore crea un collegamento armonioso tra i parafanghi e lo spoiler anteriore originale. I paraurti anteriori e posteriori sono in tinta con le modifiche alla carrozzeria, mentre la calandra è stata ridisegnata di conseguenza. Lungo le minigonne laterali spicca la scritta Vagabund, integrata come elemento tridimensionale.