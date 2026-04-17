«Il design Mini rappresenta vetture dal carattere forte, che le persone amano guidare e vivere, secondo il nostro approccio: lifestyle, funzionalità e divertimento. La collaborazione con Vagabund ci ha permesso ancora una volta di esprimere in modo sorprendente la nostra attenzione ai dettagli e la nostra maestria tecnica», ha spiegato Holger Hampf, Head of Mini Design. Grazie a un sofisticato sistema audio, a elementi grafici distintivi e a un audace concept cromatico, le due vetture si trasformano in veri e propri palcoscenici in movimento. La versione in Melting Silver si distingue per dettagli esterni nelle tonalità sabbia e bianco: giocosi, grafici e leggeri.