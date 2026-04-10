Walter De Silva Automotive annuncia il lancio di Unicum, programma dedicato alla creazione di automobili uniche al mondo, concepite come opere d’arte. Al centro di questa iniziativa nasce la collaborazione con Pininfarina, uno dei nomi più iconici nella storia del design e della manifattura automobilistica. Sviluppato sotto la direzione artistica di Walter De Silva, Unicum introduce una filosofia diversa nel mondo delle auto da collezione: non serie limitate, ma una sola vettura alla volta, creata per dare la possibilità ai collezionisti di completare la propria collezione, partendo dalla propria storia personale.
In un’epoca in cui la rarità è diventata spesso una categoria industriale, Unicum esplora un concetto più profondo: l’unicità come condizione. Tutte le creazioni Unicum nasceranno sotto il brand DESILVA, un nome che per la prima volta non firma per conto di un altro marchio, ma diventa esso stesso il marchio garante della più alta espressione di artigianalità. A dare corpo alla visione sarà Pininfarina, che metterà al servizio del progetto la propria eccellenza ingegneristica e manifatturiera. Le creazioni prenderanno vita nell’atelier Pininfarina di Cambiano (Torino).
«Fin dagli Anni 30 trasformiamo visioni complesse in automobili uniche. Unire la nostra capacità di coniugare maestria artigianale e tecnologie avanzate con il design di Walter De Silva è per noi un’opportunità speciale», ha dichiarato Paolo Dellachà, Amministratore Delegato di Pininfarina. «Il nostro è un progetto ambizioso. Vogliamo interpretare una nuova era del lusso, in cui bellezza ed eleganza dialogano con la tecnologia più avanzata in una sintesi perfetta. La scelta di Pininfarina è stata naturale: condividiamo la stessa tensione verso la purezza delle linee, la precisione e l’ambizione artistica. Ogni modello UNICUM non sarà solo un’automobile, ma un oggetto culturale destinato a lasciare un segno nel linguaggio del design automobilistico», ha aggiunto Walter De Silva, Presidente di Walter De Silva Automotive.