«Fin dagli Anni 30 trasformiamo visioni complesse in automobili uniche. Unire la nostra capacità di coniugare maestria artigianale e tecnologie avanzate con il design di Walter De Silva è per noi un’opportunità speciale», ha dichiarato Paolo Dellachà, Amministratore Delegato di Pininfarina. «Il nostro è un progetto ambizioso. Vogliamo interpretare una nuova era del lusso, in cui bellezza ed eleganza dialogano con la tecnologia più avanzata in una sintesi perfetta. La scelta di Pininfarina è stata naturale: condividiamo la stessa tensione verso la purezza delle linee, la precisione e l’ambizione artistica. Ogni modello UNICUM non sarà solo un’automobile, ma un oggetto culturale destinato a lasciare un segno nel linguaggio del design automobilistico», ha aggiunto Walter De Silva, Presidente di Walter De Silva Automotive.