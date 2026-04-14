Sogeclair presenta vista, un prototipo di business class per la cabina di aerei commerciali sviluppato in collaborazione con Stellantis Design Studio e la società di consulenza aeronautica Tailwinds Consulting. Questo concept introduce un nuovo approccio alla cabina commerciale premium, in cui convergono comfort, funzionalità, un design accogliente e incentrato sull’uomo e una tecnologia elegantemente invisibile, portando l’artigianalità dei jet privati nel settore dell’aviazione commerciale.
«Il punto di forza della partnership è stato il perfetto allineamento sull’esperienza che volevamo creare – ha affermato Loïc Rigaud, Brand & Partnerships, Stellantis Design Studio -. Volevamo che i visitatori e i passeggeri si sentissero accolti, non sopraffatti». Vita riflette l’ambizione condivisa da Sogeclair e Stellantis Design Studio: trasferire l’ingegneria di precisione, la maestria nell’integrazione e l’esperienza di viaggio di alto livello dall’aviazione privata al settore commerciale premium. I movimenti fluidi in verticale e in orizzontale creano un effetto sorprendente, elegante e silenzioso, massimizzando al contempo la privacy e lo spazio personale.
Ecosistema MiniSuite: un’architettura completa per lo stivaggio personale in prima fila che comprende un armadio verticale a tutta altezza (cappotti, abiti, completi), scomparti per scarpe, laptop e oggetti personali, vani portaoggetti avvolgenti integrati nel sedile accanto, tasche portaoggetti di facile accesso e un minibar auto-sollevante elegantemente nascosto all’interno della struttura. Inoltre Vista prevede un sistema di tavoli versatile e intelligente: sono indipendenti, offrono fino a 1.000 pollici quadrati di spazio utilizzabile, più di molte scrivanie da ufficio domestiche o di un tavolo per due in un ristorante. Rilassarsi, lavorare o cenare contemporaneamente. Il tavolo laterale offre spazio per dispositivi, bevande e illuminazione d’ambiente, rafforzando l’atmosfera da “suite privata”.