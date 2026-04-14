«Il punto di forza della partnership è stato il perfetto allineamento sull’esperienza che volevamo creare – ha affermato Loïc Rigaud, Brand & Partnerships, Stellantis Design Studio -. Volevamo che i visitatori e i passeggeri si sentissero accolti, non sopraffatti». Vita riflette l’ambizione condivisa da Sogeclair e Stellantis Design Studio: trasferire l’ingegneria di precisione, la maestria nell’integrazione e l’esperienza di viaggio di alto livello dall’aviazione privata al settore commerciale premium. I movimenti fluidi in verticale e in orizzontale creano un effetto sorprendente, elegante e silenzioso, massimizzando al contempo la privacy e lo spazio personale.