Nissan ha presentato in occasione di un evento in Giappone la nuova Juke, crossover compatto che arriverà in variante 100% elettrica. Agile, compatto e dal design dirompente, come quello che caratterizzava la prima generazione del modello e che poi ne ha decretato il successo, la nuova Juke, secondo quanto dichiarato, porta personalità ed emozione nell’era dei veicoli elettrici, reinventando uno dei crossover compatti più distintivi d’Europa.
Dal suo lancio nel 2010, il modello ha conquistato 1,5 milioni di clienti in Europa, ridisegnando il segmento dei crossover compatti con un design audace e non convenzionale. La nuova generazione mantiene questo carattere introducendo un propulsore completamente elettrico a sostegno del percorso di Nissan verso una mobilità a zero emissioni.
I progettisti hanno optato per una carrozzeria bicolore, per dare ulteriore dinamismo al modello che verrà prodotto a Sunderland, nel Regno Unito, rafforzando il ruolo centrale del sito nella strategia globale di Nissan per i veicoli elettrici. Già sede della Leaf e con la prima fase di prova della produzione della Juke che inizierà nelle prossime settimane, lo stabilimento di Sunderland rimane la pietra angolare della presenza produttiva di Nissan nel settore dei veicoli elettrici in Europa.