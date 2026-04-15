Nissan ha presentato in occasione di un evento in Giappone la nuova Juke, crossover compatto che arriverà in variante 100% elettrica. Agile, compatto e dal design dirompente, come quello che caratterizzava la prima generazione del modello e che poi ne ha decretato il successo, la nuova Juke, secondo quanto dichiarato, porta personalità ed emozione nell’era dei veicoli elettrici, reinventando uno dei crossover compatti più distintivi d’Europa.